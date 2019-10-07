عاجل اليمن : أكبر 7 قبائل في طوق صنعاء تتداعى وتقود انتفاضة قبلية مباغتة ضد الحوثيين في صنعاء للانتقام .. والمليشيات ترد (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر 7 قبائل في طوق صنعاء تتداعى وتقود انتفاضة قبلية مباغتة ضد الحوثيين في صنعاء للانتقام .. والمليشيات ترد (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداعت قبائل خولان الطيال السبع بعد اتهام الحوثيين لهم باستهداف وزير الدفاع في حكومة الانقلابيين اللواء الركن محمد ناصر العاطفي .

وقال مصدر محلي اليوم الإثنين لموقع ” المشهد اليمني ” إن قبائل خولان الطيال ترفض أي إتهام لأبنائها باستهداف العاطفي والذي يعد أحد أبنائنا .

وأضاف المصدر ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ أن الحوثيين وجهوا اصابع الاتهام والتخوين لأسر آل جميل وآل عباد وآل الشريف وغيرهم وهو ماترفضه قبائل خولان من أي تخوين لأبنائها الشرفاء معتبرة الاعتداء على المنازل ” عيب أسود” .

قد يهمك ايضاً:

انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م

عبدالباري عطوان :يصدم جميع اليمنيين ويعلن انتهاء الشرعية للابد بعد اقدام السعودية علئ هذه الخطوه مع الحوثيين (شاهد)

محمد بن زايد يتلقى درسًا قاسيًا للغاية في تعز بعد تلقي ضربة مباغتة لكتائب ‘‘أبوالعباس’’(تفاصيل ما يحدث)

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

محمد بن سلمان يفاجئ الرئيس هادي إلى مقر إقامته في الرياض ويجبره على حسم هذه الملفات الحساسة التي طال انتظارها (تفاصيل)

الشرعيه تصيب الانتقالي بمقتل وتنتزع اتفاق يعيدها الى قلب مدينه عدن وهذه ابرز بنوده

عاجل وهام : خبر سيء للغاية وردنا الآن وغير سار لجميع اليمنيين…(تفاصيل)..

Advertisements

فيديو.. فلكي سعودي:يسعد جميع السعوديين ويعلن 6 أيام فاصله عن هذا الموسم الذي ينتظره جميع سكان المملكه

محلل نفسي: الجنس ليس ما يُمارس على فراش الزوجية فقط ويكشف اسرار لايعرفها كثير من الرجال(فيديو)

السعودية تحذر المواطنين مما سيحدث يوم غدٍ وسط العاصمة

لأول مرة محمد علي يلعب على الوتر الحساس ويفجر قنبلة خطيرة أزعجت محمد بن سلمان: هذا ما سيحدث للسعودية عقب سقوط السيسي

بشرى ساره لجميع سكان العاصمه صنعاء من وزير المالية .. التفاصيل الهامه ؟

عقوبات دولية على الشرعية بسبب تصرفات هؤلاء المسؤولين بعد الإطاحة بمصرف الكريمي بعد هذه الجريمة البشعة.. (الأسماء)

وارجعت قبائل خولان المحاولات المتتاليه لاغتيال العاطفي للمليشيا الحوثية في إطار تصفية الأجواء للعناصر السلاليه والتي كان آخرها المحاولة الخبيثة لاغتيال العاطفي من قبل نقطة حوثية في صعدة قبل أربعة شهور .

وحذرت قبائل خولان من مغبة استهداف العاطفي مذكرة المليشيا نهاية الحكم الأمامي الكهنوتي بعد انقلاب قبيلة خولان عليهم وخاصة مركز المديرية ” جحانة ” والذي ينتمي لها العاطفي .

وأكد المصدر ان قبائل خولان تعرف العيوب والعتوب أكثر من الحوثيين الذين أتوا بأفكار لاتنتمي لليمن بأي صلة بعد تفجيرها للمساجد وإقتحامها للمساكن واعتقالها للأطفال والنساء والشيوخ والتي تعد تصرفات فارسية لإذلال الشعوب والتي كان يستخدمها ملوك فارس لتوطيد حكمهم.

ودعت قبائل خولان الطيال اللواء العاطفي بالوقوف مع القوى الوطنية والجمهورية والتي أقسم بالحفاظ عليها أثناء تخرجه من الكلية العسكرية وترقى في الأكاديميات العسكرية حتى نال أعلى الرتب والمناصب في ظل رايه الجمهورية والتي تتأمر المليشيا الحوثية عليها .

هذا وكان عدد من مشائخ خولان منهم الغادر قد هددوا المليشيا الحوثية خلال الأسبوع الماضي بثورة شعبية تقتلعهم من اساسهم .

و تعرض منزل وزير الدفاع الحوثي اللواء العاطفي يوم امس لوابل من الرصاص في مسقط رأسه بقرية بني عاطف – عزلة حضر – بمديرية جحانة التابعة لمحافظة صنعاء .

الجدير ذكره أن العاطفي كان يشغل قائد ألوية الصواريخ منذ مطلع عام 2013م , وقامت المليشيا بتعيينه وزير للدفاع في حكومة الحوثيين الغير معترف بها .