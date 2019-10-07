عاجل اليمن : انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



اسعار الصرف بصنعاء وعدن صباح الاثنين 7 اكتوبر 2019م

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سعار الشراء في بـصنعاء :

الريال السعودي 156.60

الدولار الأمريكي 597.00

أسعار الشراء في عدن :

الريال السعودي 159.50

الدولار الأمريكي 608.00