عاجل اليمن : انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م

شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مخيف للريال اليمني امام العملات الاجنبيه مساء اليوم بصنعاء وعدن 7 اكتوبر 2019م والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
اسعار الصرف بصنعاء وعدن صباح الاثنين 7 اكتوبر 2019م
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سعار الشراء في بـصنعاء :
الريال السعودي 156.60
الدولار الأمريكي 597.00
أسعار الشراء في عدن :
الريال السعودي 159.50
الدولار الأمريكي 608.00
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