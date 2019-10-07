أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية».

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه متوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق «القصيم، الرياض، الشرقية».

وأضافت أن الضباب يؤثر خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

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ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل العلا أعلى درجات الحرارة بـ42 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب أبها بـ16 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة رياحه السطحية ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.