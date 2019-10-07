الزعاق: إعصار هيكا و«اللواقح» هيئا الفرصة لهطول أمطار على 4 مناطق

أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الإثنين، أن الفرصة مواتية لهطول أمطار متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب المملكة، نواحي جازان ونجران ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية «اللواقح»، جعل الفرصة مهيأة لهطول أمطار بالمناطق المشار إليها، فضلًا عن تمدد بساط السحب للمناطق الوسطى وحائل والجوف وتبوك والحفر، مشيرًا إلى أن الأمطار الهاطلة تدخل في حيز مسوم الوسم.

كان نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وجه في وقت سابق اليوم الإثنين، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة مكة المكرمة، بهطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان سيول.

وأشارت الأرصاد إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية الأفقية على «أضم والجموم والطائف والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وميسان» بمنطقة مكة المكرمة، وأوضحت أن الحالة الجوية السابقة تبدأ في الساعة الواحدة ظهر اليوم الإثنين، وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه.