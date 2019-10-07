جامعة جازان توافق على تعيين 71 وابتعاث 36 عضو هيئة تدريس

وافقت جامعة جازان على تعيين 71 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة معيد وأستاذ مساعد، وابتعاث وتمديد بعثة لـ36 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية للعام الجامعي 1440/1441هـ، التي عقدها مجلس الجامعة، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وحضور الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات، صباح اليوم الإثنين.

كما اعتمد المجلس منح درجة الماجستير لعدد من طلاب وطالبات الدراسات، واعتماد التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1439/1440هـ، والموافقة على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.