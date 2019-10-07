جراحة ناجحة بمستشفى الملك خالد لمريض كان يعاني من انفجار غضروفي

نجح أطباء «مستشفى الملك خالد» في إجراء جراحة دقيقة لمريض كان يعاني من انفجار غضروفي.

وعبر الحساب الرسمي لصحة حفر الباطن، قالت: «نجح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد في إنقاذ مريض من انفجار غضروفي، وذلك بإجراء عملية جراحية ناجحة. دون توضيح المزيد من التفاصيل عن هذه العملية».

وفي تقرير متصل بالمستشفى، قالت وزارة الصحة، إن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون قدم خدماته الطبية خلال العام الماضي، وذلك بقبول (13119) حالة جديدة، فيما بلغ عدد الإحالات التي تم تسلمها عن طريق برنامج «إحالتي» من كل مناطق المملكة (6711) إحالة، وتم قبول (4548) حالة للعلاج بالمستشفى.

وأوضح التقرير أنه تم الكشف على (2151) مريضًا في المناطق الطرفية من خلال «برنامج التعاون الطبي» بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمناطق، وإجراء (500) عملية جراحية، و(138) جلسة علاج شبكية العين بالليزر، فيما أظهرت إحصائيات خدمات المرضى، أن زيارات المرضى للعيادات الخارجية قد تجاوزت 4 ملايين زيارة منذ تأسيس المستشفى.