بالصور .. أمير جازان بالنيابة يدشن مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، اليوم الإثنين، مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي لمدينة جيزان.

وفور وصوله، قام أمير جازان بالنيابة بقص الشريط وأزاح الستار عن اللوحة التذكارية إيذانًا بافتتاح المشروع، مستمعًا لشرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية.

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويتضمن ممرًا للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية ومواقف للسيارات ودورات مياه ومنطقة ألعاب ومصلى مفتوحًا .

وأوضح أمين منطقة جازان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28000 متر مربع، وممشى رئيس على البحر بطول 1100متر طولي وبعرض 10 أمتار وممرات داخلية بطول إجمالي 2800 م، وبمساحة إجمالية 30000 متر مربع, إلى جانب 14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية .

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إثر ذلك قام بجولة ميدانية على المشروع، معربًا عن سعادته بتدشين المشروع بما يحتويه من خدمات لمرتاديه من أبناء وزوار المنطقة.

ووجه أمين منطقة جازان، ومنسوبي الأمانة وكل القطاعات الحكومية، بمضاعفة الجهود لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة وتنفيذها في الوقت المحدد، مؤكدًا أهمية المتابعة الدائمة للمشروعات، إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق ما فيه الخير .

حضر حفل التدشين وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.