كراني ينصح بالاستعداد جيدًا للتغير المناخيّ بعد ظهور «الانقلاب الخريفي»

نصح خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الإثنين، المواطنين بضرورة الاستعداد جيدًا للتغير المناخي، بعد ظهور ما أسماه بـ«الانقلاب الخريفي».

ونشر كراني بتغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو يوضح حدوث «أقوى انقلاب خريف»، والذي يعد دلالة لتغير مناخي، حيث يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.

وتابع خبير الإرصاد: «لا أرى أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية بهذا الشأن؛ فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له».

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كان خبير الأرصاد الجوية عبدالعزيز الحصيني، توقع تكوّن سحب رعدية ممطرة، على أجزاء من غرب منطقة الرياض، شمال عفيف، جنوب غرب القصيم، وأجزاء من مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان، مشيرًا إلى أن هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، اليوم الإثنين وليلة الثلاثاء، من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من مناطق (مكة والمدينة والرياض وتبوك والقصيم وحائل والجوف والشمالية والباحة وعسير وجازان)، إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وعمان.

كما أكّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن الفرصة مواتية لهطول أمطار متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب المملكة نواحي جازان ونجران ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وقال الزعاق، إن الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية «اللواقح»، جعل الفرصة مهيأة لهطول أمطار بالمناطق المشار إليها، فضلًا عن تمدد بساط السحب للمناطق الوسطى و حائل والجوف وتبوك والحفر. مشيرًا إلى أن الأمطار الهاطلة تدخل في حيز مسوم الوسم.