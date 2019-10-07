موجة غبارية قوية تضرب جدة.. والهلال الأحمر ينصح بالبقاء في المنازل

طالبت الإدارة العامة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، مستخدمي الطرق بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة؛ بسبب تدنّي الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة الآن.

ودعا المتحدث باسم «هلال أحمر جدة»، عبدالله أحمد أبوزيد، جميع المواطنين والمقيمين، خاصة الذي يُعانون من أمراض تنفسية، لعدم مغادرة منازلهم والتعرض للغبار والأتربة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم (997) عند حدوث أي عارض صحي.

وحثّ المواطنين على التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا تتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.

وتشهد حاليًا بعض أحياء محافظة جدة موجة غبار مصحوبه بعواصف رملية.