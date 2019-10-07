«البنوك السعودية» تحذر من التفاعل مع شركات استقطاب المواهب

حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، من الجهات التي تستغل حاجة المواطنين للتوظيف وتزعم قدرتها على توظيفهم بطلب رسوم لإنهاء إجراءات التوظيف.
وأكدت اللجنة، خلال فيديو توعوي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أن بعض الشركات تزعم أنها متخصصة في استقطاب المواهب؛ لتوظيف المواطنين بكبريات الشركات العالمية وتتصل بهم لتطلب منهم تسليمها البريد الإلكتروني ودفع رسوم عبر الحساب البنكي لاستكمال إجراءات توظيفهم.
ونوَّهت لجنة التوعية المصرفية، بضرورة التأكد من أي عرض وظيفي يتلقاه المواطنون والحذر من أي جهة تزعم حاجتها لرسوم لاستكمال إجراءات التوظيف.
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