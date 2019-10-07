الجبير يستقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الجنرال المتقاعد أباهيجيت جوها رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة.
وجرى -خلال الاستقبال- بحث المستجدات على الساحة اليمنية، والجهود القائمة حيالها، واستعراض الدعم الذي تقدمه المملكة لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث أمس، تسلّم الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رسميًّا مهامه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفًا للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، وسط تقديرات يمنية بأن الفرص تتضاءل على الأرض يومًا بعد يوم لتنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 10 أشهر بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة إيرانيًّا.
ويعدّ جوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كل من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت والدنماركي مايكل لوليسغارد.
واستطاعت لجنة إعادة الانتشار المشتركة برئاسة الأمم المتحدة في الحديدة، أن تجمع الطرفين خلال ست جولات من اللقاءات من أجل تنفيذ الاتفاق، غير أنها لم تقطع أي شوط يعتدّ به باستثناء الهدنة الهشّة التي رافقتها آلاف الخروق منذ سريانها في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي تعيين الجنرال الهندي في المنصب بعد انتهاء فترة الدنماركي لوليسغارد، أملًا في أن ينجح في استكمال تنفيذ الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار وإنجاز المرحلة الثانية من إعادة الانتشار، وصولًا إلى تحقيق اختراق في الملفات الأكثر تعقيدًا؛ وهي الأمن والموارد والسلطة المحلية.
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