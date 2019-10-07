«التأمينات» تكشف شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شروط ضم مدد الاشتراك السابقة إلى التقاعد المدني والعسكري. وأوضحت المؤسسة في «إنفوجراف»، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن نظام تبادل المنافع يسهّل حركة الانتقال بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات بينهما. وتتضمن شروط ضم مدد الاشتراك، أن يقدم المشترك طلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشًا، وألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة، وألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ، فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا، وألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز.

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