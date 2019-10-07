محمد بن عبدالعزيز يدشن واجهة جازان البحرية بالكورنيش الجنوبي

تفاصيل المشروع
اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على تفاصيل المشروع من خلال الجولة الميدانية المنفذة، واستمع إلى شرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية الذي يُقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويشتمل على ممر للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية، ومواقف سيارات، ودورات مياه، ومنطقة ألعاب، ومصلى مفتوح.
مسطحات خضراء
بين أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28 ألف متر مربع، ويحتوي على ممشى رئيسي على البحر بطول 1100 متر طولي وبعرض 10 أمتار، إضافة إلى عدد من المماشي الداخلية بطول إجمالي 2800 متر، وبمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، و14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية.
الواجهة البحرية
76000م2 مساحة المشروع
ممرات مشاة على البحر
ممرات مشاة داخلية
مواقف سيارات
منطقة ألعاب
مصلى مفتوح
28000م2 للمسطحات الخضراء
1100 متر طولي، وعرض 10 أمتار، للممشى الرئيسي الواقع على البحر
2800 متر طولي، بمساحة 30000م2 للمماشي الداخلية
14 دورة مياه للرجال والنساء
13 مظلة
135 عمود إنارة
100 كشاف أرضي
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