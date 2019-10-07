محمد بن عبدالعزيز يدشن واجهة جازان البحرية بالكورنيش الجنوبي

وجه أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز أمانة المنطقة وكافة منسوبي القطاعات الحكومية بمضاعفة الجهود، لإنجاز جميع المشاريع المعتمدة وتنفيذها بالوقت المحدد، مؤكدا أهمية المتابعة الدائمة للمشاريع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق كل ما فيه الخير، معربا عن سعادته بما تحتويه المشاريع من خدمات لمرتاديها من أبناء وزوار المنطقة. جاء ذلك خلال تدشينه، أمس، مشروع الواجهة البحرية بالكورنيش الجنوبي بمدينة جازان، بحضور وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل التنمية خالد القصيبي، وعدد من المسؤولين.

تفاصيل المشروع

اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على تفاصيل المشروع من خلال الجولة الميدانية المنفذة، واستمع إلى شرح مفصل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان عن مشروع الواجهة البحرية الذي يُقام على مساحة إجمالية بلغت نحو 80 ألف متر مربع، ويشتمل على ممر للمشاة على البحر، وممرات مشاة داخلية، ومواقف سيارات، ودورات مياه، ومنطقة ألعاب، ومصلى مفتوح.

مسطحات خضراء

بين أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن إجمالي مساحة المسطحات الخضراء بالمشروع بلغت 28 ألف متر مربع، ويحتوي على ممشى رئيسي على البحر بطول 1100 متر طولي وبعرض 10 أمتار، إضافة إلى عدد من المماشي الداخلية بطول إجمالي 2800 متر، وبمساحة إجمالية 30 ألف متر مربع، و14 دورة مياه للرجال والنساء، و13 مظلة مزودة بإنارة داخلية.

الواجهة البحرية

76000م2 مساحة المشروع

ممرات مشاة على البحر

ممرات مشاة داخلية

مواقف سيارات

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منطقة ألعاب

مصلى مفتوح

28000م2 للمسطحات الخضراء

1100 متر طولي، وعرض 10 أمتار، للممشى الرئيسي الواقع على البحر

2800 متر طولي، بمساحة 30000م2 للمماشي الداخلية

14 دورة مياه للرجال والنساء

13 مظلة

135 عمود إنارة

100 كشاف أرضي