638 سلة غذائية لصعدة ومأرب وعيادات متنقلة في صنعاء والحديدة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 581 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة اليمنية بالتعاون مع جمعية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، حيث شمل التوزيع نازحي شليلة وجزيرتي الفشت وبكلان والدير، واستفاد منها 3486 فردا.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، وذلك خلال الفترة 25-30/ 9/ 2019.

وراجع قسم الطوارئ 265 مستفيدا، وعيادة الباطنية 356 شخصا، وعيادة النساء 62 امرأة، والفريق المتنقل 159 مريضا، وعيادة تضميد الجروح 18 شخصا، وعيادة الرعاية الصحية 233 مريضا، كما صُرفت الأدوية لـ731 مريضا، وأُجري الفحص المخبري لـ267 شخصا.

ائتلاف الخير

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 57 خيمة، و 114 بطانية، و57 سلة غذائية للمتضررين من كارثة السيول في مخيم الجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 342 فردا.

وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 2138 مستفيدا، وعيادة الباطنية 720 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 121 شخصا، وعيادة التحصين 27 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 341 فردا، وعيادة التوليد 15 امرأة، وقسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 881 شخصا، والفريق المتنقل 438 مريضا، كما أُجري الفحص المخبري لـ904 مرضى، وصُرفت الأدوية لـ3652 مريضا، واستقبلَ قسم التنويم 9 أفراد، وراجع قسم الرعاية الصحية 1052 شخصا.

الرعاية الاجتماعية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق الزكاة في البقاع تنفيذ عدة أنشطة، ضمن مشروع الرعاية الاجتماعية في بلدة بر الياس بمحافظة البقاع اللبنانية لكفالة 24 عائلة سورية خلال الأسبوع الماضي.

وشملت الأنشطة تأمين الاحتياجات الغذائية والمؤنة المنزلية للمستفيدين، وتوفير الغاز والمحروقات، ومتابعة مرضى السكري والضغط، وتأمين أدوية للمرضى بما فيهم أصحاب الأمراض المزمنة، ومتابعة حالتهم الصحية.

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معونات غذائية

- صعدة

581 سلة

3486 مستفيدا

- مأرب

57 خيمة

114 بطانية

57 سلة غذائية

342 مستفيدا