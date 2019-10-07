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تعيين 71 وابتعاث 36 عضو تدريس بجامعة جازان

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عقد مجلس جامعة جازان جلسته الثانية للعام الجامعي 1440/‏‏1441، برئاسة مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، بحضور الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة، صباح أمس الإثنين، بقاعة مجلس الجامعة بالبرج الإداري للجامعة.

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها: الموافقة على تعيين 71 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لـ36 عضوا من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعددٍ من طلاب وطالبات الدراسات، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1439/‏‏1440، ووافق على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.


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