تعيين 71 وابتعاث 36 عضو تدريس بجامعة جازان

وأوضح أمين مجلس الجامعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين، أن المجلس اتخذ عدداً من القرارات منها: الموافقة على تعيين 71 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بدرجة معيد وأستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث وتمديد بعثة لـ36 عضوا من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات متنوعة، ومنح درجة الماجستير لعددٍ من طلاب وطالبات الدراسات، كما اعتمد المجلس التقرير السنوي للجامعة للعام الجامعي 1439/1440، ووافق على ندب وإعارة ونقل عدد من أعضاء هيئة التدريس.
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