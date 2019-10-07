البرهان وحمدوك يختتمان زيارتهما للمملكة

غادر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ودولة رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الرياض، أمس، حيث كان في وداعهما والوفد المرافق لهما في مطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي بن حسن جعفر، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري، ومندوب عن المراسم الملكية.



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