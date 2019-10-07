30 مؤشرا صحيا بالقصيم

تراقب المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم أداء 30 مؤشراً بالمستشفيات، من خلال مركز القيادة والتحكم بمقر المديرية، الذي يشرف عليه نخبة من المختصين، ويتم تحديثه آلياً كل 15 ثانية.

وبينت الصحة، أمس، أن مركز القيادة والتحكم تم تجهيزه بإمكانات عالية وتجهيزات تقنية متقدمة من خلال نظام موحد مرتبط بشكل مباشر بالمستشفيات يساعد على مراقبة جميع المؤشرات الفنية وذات العلاقة بالمراجعين، ويتم تحديثه بشكل آلي كل 15 ثانية.

وأكدت أن المؤشرات تشمل أقسام الطوارئ ومدد الانتظار ومواعيد العيادات الخارجية ونسب إشغال الأسرة.