30 مؤشرا صحيا بالقصيم

وبينت الصحة، أمس، أن مركز القيادة والتحكم تم تجهيزه بإمكانات عالية وتجهيزات تقنية متقدمة من خلال نظام موحد مرتبط بشكل مباشر بالمستشفيات يساعد على مراقبة جميع المؤشرات الفنية وذات العلاقة بالمراجعين، ويتم تحديثه بشكل آلي كل 15 ثانية.
وأكدت أن المؤشرات تشمل أقسام الطوارئ ومدد الانتظار ومواعيد العيادات الخارجية ونسب إشغال الأسرة.
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