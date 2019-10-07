10.34 ملايين سجل صحي أساسي في المملكة

كشف المركز الوطني للمعلومات الصحية، أن عدد من تم إنشاء سجل صحي أساسي لهم في المملكة بلغ 10.342.512 سجلا.

وحسب بيانات المركز، فإن السجلات الصحية عبارة عن مصدر لجمع البيانات توضح مدى انتشار المشكلات الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، وبناءً على ذلك يتم اقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية.

وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (11) بتاريخ 12/ 1/ 1434، بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، والذي ينطوي تحته تأسيس إدارة السجلات الصحية الوطنية، والتي أنشئت عام 1435، لتكون الجهة المسؤولة عن الإشراف ودعم وتطوير السجلات الصحية في المملكة، وكذلك وضع وتحديد المعايير المطلوبة لإنشاء سجلات صحية جديدة.

وقد تم إصدار اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية بقرار المجلس الصحي السعودي رقم (7/66) وتاريخ 13/ 9/ 1434، والتي تشمل المعايير المنظمة لهيكل السجلات الصحية السعودية، واللجان المشرفة عليها.

أهداف السجلات الصحية الوطنية

توفير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تعنى برصد وإحصاء الأمراض والمشكلات الصحية

إصدار تقارير إحصائية دقيقه توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها

دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية

أنواع السجلات

سجلات الأمراض Diseases based registries

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تضم جميع المرضى المشخصين بالمرض نفسه المستهدف بالتسجيل، مثل السجل السعودي للأورام

سجلات الإجراءات الطبية health Services registries

تشمل جميع المرضى الذين خضعوا للتدخل الطبي نفسه أو الجراحي

سجلات الأجهزة الطبية Products based registries

تشمل جميع المرضى الذي يستخدمون الجهاز الطبي نفسه

السجلات القائمة

السجل السعودي للأورام

السجل الوطني للصلب المشقوق

السجل الوطني للإعاقة السمعية