وحسب بيانات المركز، فإن السجلات الصحية عبارة عن مصدر لجمع البيانات توضح مدى انتشار المشكلات الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، وبناءً على ذلك يتم اقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية.
وكان مجلس الوزراء أصدر القرار رقم (11) بتاريخ 12/ 1/ 1434، بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، والذي ينطوي تحته تأسيس إدارة السجلات الصحية الوطنية، والتي أنشئت عام 1435، لتكون الجهة المسؤولة عن الإشراف ودعم وتطوير السجلات الصحية في المملكة، وكذلك وضع وتحديد المعايير المطلوبة لإنشاء سجلات صحية جديدة.
وقد تم إصدار اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية بقرار المجلس الصحي السعودي رقم (7/66) وتاريخ 13/ 9/ 1434، والتي تشمل المعايير المنظمة لهيكل السجلات الصحية السعودية، واللجان المشرفة عليها.
أهداف السجلات الصحية الوطنية
توفير قاعدة بيانات وطنية متكاملة تعنى برصد وإحصاء الأمراض والمشكلات الصحية
إصدار تقارير إحصائية دقيقه توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها
دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية
أنواع السجلات
سجلات الأمراض Diseases based registries
تضم جميع المرضى المشخصين بالمرض نفسه المستهدف بالتسجيل، مثل السجل السعودي للأورام
سجلات الإجراءات الطبية health Services registries
تشمل جميع المرضى الذين خضعوا للتدخل الطبي نفسه أو الجراحي
سجلات الأجهزة الطبية Products based registries
تشمل جميع المرضى الذي يستخدمون الجهاز الطبي نفسه
السجلات القائمة
السجل السعودي للأورام
السجل الوطني للصلب المشقوق
السجل الوطني للإعاقة السمعية
كانت هذه تفاصيل خبر 10.34 ملايين سجل صحي أساسي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.