الفيصل يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان

أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، صلاة الميت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام على والدة الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز . كما أدى الصلاة معه، الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز - ابن الفقيدة - وعدد من الأمراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، والمستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل وعدد من المسؤولين وجموع من المصلين.



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