تسليم بطاقة متطوع الإسكان بالباحة

دعما للمبادرات التطوعية بمنطقة الباحة، تسلم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بمكتبه، بطاقة متطوع الإسكان رقم (1)، ليعلن بذلك تدشين المبادرات التطوعية الإسكانية بالمنطقة، سعيا لتحقيق أهداف رؤية 2030 بالوصول لمليون متطوع في أنحاء المملكة. جاء ذلك خلال استقبال سموه لمدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة المهندس حمود القحطاني، والذي بدوره قدم جزيل الشكر لسموه على تفضله بالدعم والاهتمام والذي يعتبر محفزا لمبادرات تطوع الإسكان بالمنطقة. وتهدف مبادرات تطوع الإسكان لتشجيع أبناء المنطقة على المشاركات المجتمعية التطوعية في قطاع الإسكان عامة، وفي المساهمة بتقديم العون والمساعدة للأسر الأشد حاجة بالمنطقة. حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد صالح السياري.



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