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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل .. "النفيسي" يصدر قبل قليل فتوى مثيرة وغير متوقعة بشأن "أسرة الصباح" في الكويت (فيديو صادم)

أكد السياسي والأكاديمي الكويتي، عبد الله النفيسي، فتوى أصدرها سابقًا ضد أموال أبناء أسرة الصباح، وأثارت ضجة واسعة.

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وقال "النفيسي" خلال برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القبس" الكويتية، إنه أفتى خلال محاضرة ألقاها في وقتٍ سابقٍ إنه لا يجوز شرعًا تخصيص أموال شهرية لأبناء أسرة الصباح، موضحًا أن هذا الأمر ضد الشرع.

وأضاف "النفيسي" أستغرب من العلماء والدعاء الذين يتحدثون عن الوضوء ولا يتطرقون إلى هذه المواضيع المهمة.

وأشار الأكاديمي الكويتي إلى أنه زاره مبعوث من الديوان الأميري الشيخ إبراهيم الدعيج الصباح، ليتأكد من الفتوى.

وكان مجلس الأمة الكويتي، وافق في وقت سابق، على تخصيص مبلغ 50 مليون دينار سنويًّا، كمخصصات للأمير توزع على أفراد الأسرة الحاكمة، حيث يصدر الأمير أمرًا بتحديد المستحقين من الأسرة الحاكمة لهذه المخصصات، فيصرف منها ولي العهد وأفراد الأسرة الحاكمة والشيخ سعد العبد الله الأمير السابق.

كما يوجد مخصصات أخرى شهرية برواتب خارج إطار مخصصات الأمير، التي يتم الاعتراض عليها.