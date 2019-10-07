السعودية اليوم / مدارس تعليم بيش تحتفل باليوم العالمي للمعلم



بيش 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

شارك مكتب التعليم في محافظة بيش اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للمعلم، تحت شعار " المعلمون الشباب .. مستقبل مهنة التعليم " ، من خلال عدد من البرامج والأنشطة والفعاليات المواكبة لهذا الحدث السنوي، كما استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا.

وشهدت برامج الإذاعة المدرسية والأنشطة الطلابية ومنصات الإعلام الجديد التابعة لمكتب التعليم ببيش والمدارس بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير والثناء الموجهة للمعلمين والمعلمات، تقديرًا لمكانتهم وفخرًا واعتزازًا برسالتهم.

وشارك مدير مكتب التعليم في محافظة بيش أحمد بن عبدالله أبو طالب والمساعدون والمشرفون والمشرفات التربويون في تكريم المعلمين والمعلمات في مدارسهم، إيمانًا بدور المعلم في بناء الأجيال وصناعة الأفكار وشحذ الهمم .

// انتهى //

22:51ت م

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