

الدوادمي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث أمس عددًا من البرامج ضمن الخطة التدريبية لبرامج الفصل الأول للعام الدراسي 1440هـ/1441هـ التي تستهدف الهيئة التعليمية على مستوى الإدارة وذلك بمركز التدريب التربوي وتستمر على مدى أربعة أيام .

وتتضمن البرامج التي تهدف إلى إثراء خبرات المعلمين ومحضري المختبرات ، لقاءات وورش عمل منها لقاء مؤشرات أداء المعلمين في المنظومة، وورشة المختبرات الافتراضية, وورشة الكفاءة القرائية لطلاب الصفوف الأولية والبيئة المحفزة للأبداع، بالإضافة إلى أساسيات الأمن السيبرالي ودمج التقنية في التعليم والبحث الإجرائي.

// انتهى //

22:50ت م

0264





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم الدوادمي ينفذ عددًا من البرامج التدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.