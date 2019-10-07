

جنيف 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

تشارك اليمن في أعمال الدورة الـ 70 للمجلس التنفيذي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تجرى أعمالها خلال الفترة من 7-11 أكتوبر 2019م في قصر الأمم المتحدة، بوفد برئاسة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة عدد من المحاور التي تمس اللاجئ والنازح وحجم الصعوبات التي تواجههم، والوقوف أمام منجزات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلدان المتضررة من اللجوء والنزوح، لاسيما سبل حماية اللاجئين والدفاع عن حقوقهم وتوفير حياة كريمة لهم. ودور الميثاق العالمي فيما يخص حماية اللاجئين ودمجهم في الحياة اليومية للبلد المستضيف.

// انتهى //

22:08ت م

0261





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليمن تشارك في اجتماعات المجلس التنفيذي للمفوضية السامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.