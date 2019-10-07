السعودية اليوم / سمو أمير منطقة مكة المكرمة يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير بندر بن سلطان " رحَمها الله "



الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة اليوم صلاة الميت بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام على والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز .

كما أدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز - ابن الفقيدة - وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير ، و معالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى العقيل وعدد من المسؤولين وجموع من المصلين .

// انتهى //

21:42ت م

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