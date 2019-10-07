السعودية اليوم / نائب وزير الحج والعمرة يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية بدبي



دبي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

قام معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط بزيارة اليوم لجناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية بدبي، حيث كان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة.

وقام معاليه بجولة على الجناح اطلع خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.

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21:23ت م

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