السعودية اليوم / المفتش العام بوزارة الداخلية في الإمارات يزور جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية



دبي 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

قام المفتش العام بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي بزيارة اليوم لجناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019 .

وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة الذي اصطحبه في جولة شاملة على الجناح أطلعه خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.

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21:16ت م

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