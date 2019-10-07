السعودية اليوم / جامعة جازان تحصل على الاعتماد المؤسسي الكامل



جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

نوه معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، بالدعم غير المحدود الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة الرشيدة مما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات محلياً وعالمياً ، ومن ذلك حصول جامعة جازان على الاعتماد المؤسسي الكامل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي لتحقيقها أعلى معايير الاعتماد والجودة في الأداء.

ونوه مدير الجامعة بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ الذين يقفون خلف الكثير من المنجزات المتتالية والتاريخية التي حققتها الجامعة منذ نشأتها وانتهاء بحصولها على الاعتماد المؤسسي الكامل.

وقال الدكتور القحطاني: لقد بذلت الجامعة بتفاني منسوبيها وتميز طلبتها جهوداً ضخمة لاستيفاء كافة المعايير، كما خضعت لعمليات التقويم الخارجي المستقل من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، مبرزًا ما بذله منسوبو الجامعة للوفاء بتلك الاشتراطات والمعايير الشاملة لكل أوجه النشاطات العلمية والإدارية والأكاديمية والبحثية والخدمية، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة لمنسوبي وطلبة الجامعة، ووكالة الجامعة للتطوير وريادة الأعمال على تفانيهم في العمل طيلة السنوات الماضية.

// انتهى //

21:11ت م

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