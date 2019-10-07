السعودية اليوم / أمطار على منطقة جازان



جيزان 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس

هطلت مساء اليوم أمطار غزيرة على منطقة جازان شملت مدينة جازان وضاحية الملك عبدالله ومحافظات صبيا و بيش والدرب وأبو عريش وأحد المسارحة والحرث والريث والداير بني مالك والعيدابي وهروب وفيفا وضمد ومراكز الفطيحة والحقو وبلغازي ووادي جازان والشقيري وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:58ت م

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