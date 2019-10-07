2019-10-07

اصطدام بين شاحنتين على طريق مكة – الجموم

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

باشرت الجهات الأمنية، مساء اليوم الاثنين، حادث اصطدام بين شاحنتين على طريق مكة المكرمة- الجموم.

Advertisements

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية، ونتج عنه وقوع عدد من الإصابات.

ولفت 911 إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجاري العمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.