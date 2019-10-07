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2019-10-07 جولة شاملة للواء الريسي في جناح الداخلية في جيتكس متابعات الخليج 365 - واس زار المفتش العام بوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي اليوم لجناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019 .

وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية اللواء فهد بن زرعة الذي اصطحبه في جولة شاملة على الجناح أطلعه خلالها على التقنيات والحلول الذكية التي تسهم في رفع مستوى الأمن والسلامة والخدمات التي تقدمها القطاعات الأمنية بالمملكة للمواطنين والمقيمين.







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