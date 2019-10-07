الرئيس العراقي: لم نعطِ تعليمات بإطلاق النار وما حدث فتنة

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، أن السلطات العراقية لم تعطِ أي تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين.

Advertisements

وأضاف صالح ،خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أنه على الخارجين عن القانون الخضوع لسلطة الدولة وقوانينها.

وتابع أن ما حدث في العراق فتنة وجريمة لا يمكن السكوت عنها، وأن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية البؤس والمظالم.

وشدد على أن الشعب العراقي الذي واجه الإرهاب بشجاعة يعاني منذ سنوات من الفقر، ولهذا سيتم تشكيل لجنة خبراء مستقلين للحوار مع القوى الفاعلة، وفي مقدمتهم المتظاهرون.