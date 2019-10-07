- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم بروفة لأمانة حفر الباطن استعدادًا لموسم الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بروفة لأمانة حفر الباطن استعدادًا لموسم الأمطار
تضمنت عرضًا مُسبقًا للتأكد من جاهزية المواقع
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أنهت أمانة حفر الباطن استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار لهذا العام، وذلك بتنفيذ خطة طوارئ للتأكد من جاهزية المواقع ومناقشة الخطط والبرامج والاستعدادات وكذلك جدولة المهام بين الإدارات المعنية.
وأوضح أمين المحافظة، المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن أمانة حفر الباطن نفذت “بروفة” متكاملة لخطة الطوارئ استعدادًا لموسم الأمطار تضمنت عرضًا مُسبقًا للتأكد من جاهزية المواقع.
وأضاف أن الخطة شملت الاستعدادات للتأكد من نظافة قنوات التصريف وتوزيع العمالة على التقاطعات، إضافة إلى توزيع المضخات في الأماكن الحرجة والتواجد الميداني لمشرفي المربعات وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة.
وأفاد الغامدي بأنه ضمن تلك الاستعدادات الموسمية تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول، مشيرًا إلى أن تلقي البلاغات سيكون عبر مركز الطوارئ (940)؛ ليتم التعامل المباشر معها وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه حسب درجات الأولوية في الأهمية، وتأتي المواقع الأخرى تباعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بروفة لأمانة حفر الباطن استعدادًا لموسم الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.