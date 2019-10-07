فيديو.. كيف تميز عناصر النحل الإلكتروني؟

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تلعب الكتائب الإلكترونية، أو ما يسمى “النحل الإلكتروني”، بشكل مفضوح في محاولة لاستهداف المملكة وبث الشائعات والأكاذيب، بتوجيه من قطر وإيران وتركيا.

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وأصبحت هناك العديد من العوامل التي تكشف عناصر النحل الإلكتروني وتجعله مفضوحًا، مثل أنهم منظمون، وأحقادهم متناغمة تجاه المملكة والدول الصديقة لها مثل الإمارات.

وأيضًا، يمكن كشف هؤلاء المتآمرين بمفرداتهم المتشابهة، كما أن إسقاطاتهم واحدة ليعلنوا أنهم مجندون لخدمة الأعداء، ولكن في المقابل يردد أوفياء الوطن “لن نخون وطننا”، ضاربين بمؤامرات النحل الإلكتروني عرض الحائط بعد أن “انكشف المستور”.