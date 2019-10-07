إنقاذ أسرة احتجزتها مياه الأمطار في منزل شعبي بمحايل

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - محايل

باشر الدفاع المدني في محايل عسير، مساء اليوم الاثنين، بلاغًا عن احتجاز عائلة مكونة من 9 أشخاص في منزل شعبي بعد تسرب مياه الأمطار داخل المنزل.

وأكد الدفاع المدني أنه تم إيواء العائلة بالتنسيق مع مندوب وزارة المالية، كما تم إخراج شخص محتجز في مياه الأمطار، وهو بصحة جيدة.

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وحذر الإنذار المبكر في وقت سابق من تدني الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول بفعل الأمطار الغزيرة التي ستشهدها منطقة عسير.

وامتدت هذه الحالة من بعد ظهر اليوم حتى الثامنة مساء على مناطق أبها، أحد رفيدة، البرك، الحرجة، المجاردة، النماص، بلقرن، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، محايل.