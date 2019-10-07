الان تتابع شاهد.. الأمطار تحتجز عائلة من 9 أشخاص داخل منزل في عسير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 باشرت أجهزة الدفاع المدني في محايل عسير بلاغاً عن احتجاز عائلة مكونة من 9 أشخاص في منزل شعبي. وأكد الدفاع المدني عبر “تويتر”، أن مياه الأمطار تسربت داخل المنزل تم إيوائهم بالتنسيق مع مندوب المالية، كما تم إخراج شخص محتجز في مياه الأمطار وهو بصحة جيدة.

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