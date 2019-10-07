موعد صرف المساعدة المقطوعة في شهر صفر 1441 هجري

نقدم لكم متابعينا الكرام عبر موقع نجوم مصرية، موعد صرف المساعدة المقطوعة ورابط الاستعلام، وتقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بصرف تلك المساعدات للمواطنين السعوديين الذين استوفي بهم جميع الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل، وتصرف المساعدة المقطوعة للمواطنين السعوديين الجنسية والذين لا دخل لهم، وللأسر الفقيرة التي لا تقدر إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفي ظل الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب الذي يمر به المواطنين السعوديين، من أهم شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة أن يكون المواطن عمر أكبر من 35 عام، أن لا يشمل معاشات الضمان الاجتماعي، ويمكنك زيارة رابط المساعدة المقطوعة للاستعلام أكثر.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

من الجدير أن موعد صرف المساعدة المقطوعة تكون في أي وقت من الشهر، وهي تصرف للمواطنين كل شهر، ويحصل عليها المواطن مرة كل عام، وتقوم الوزارة بتنبيه المواطنين المستحقين لاستلام دفعات المساعدة قبل بأيام قليلة من صرف المساعدات، ويمكن صرف تلك المساعدات في أول الشهر حتي بتمكن المواطنين من الاستفادة بشكل مبكر من المساعدة وشراء المستلزمات الأساسية، ويمكنك عزيزي المواطن التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن طريق الموقع الرسمي عبر الإنترنت أو عن طريق الاتصال على الأرقام المخصصة للمواطنين.

الفئات المستحقة في المساعدة المقطوعة

أعلنت وزارة العمل والتمنية الاجتماعية عن الفئات المستحقة في المساعدة المقطوعة، ويمكن أن تحصل تلك الفئات التي سوف نذكرها لاحقاً على أكثر من مساعدة في العام، ومن هذه الفئات: أسر الشهداء والجرحى، أسر السجناء والغائب عنها عائلها لأكثر من عام، المطلقات والأرامل، ذو الإعاقة الحركية، وأصحاب الشلل النصفي أو الكلي، ويمكنك الاستفسار عن المساعدة المقطوعة عبر زيارة الرابط المذكور في الأعلى.