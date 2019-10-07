محمد بن مسعود - الدمام - بهدف حماية الطلاب ومستقبلهم كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم (الاثنين)، عن التصديق على فصل 1070 معلماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وقال "شوقي" خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم: "إن فصل 1070 معلماً يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، والقرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم". وأشار الوزير المصري إلى إصدار مجلة خاصة بالمعلمين، باسم "المعلم المصري"، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأضاف أن المجلة تهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات.مصر وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي الإخوان المسلمين 07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:52 PM Advertisements بهدف حماية الطلاب ومستقبلهم مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان" مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان" كشف وزير التربية والتعليم المصري الدكتور طارق شوقي، اليوم (الاثنين)، عن التصديق على فصل 1070 معلماً من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. وقال "شوقي" خلال مؤتمر صحفي بديوان الوزارة بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم: "إن فصل 1070 معلماً يعتبر نسبة صغيرة من مليون ونصف المليون معلم، والقرار يستهدف حماية أولادنا والحفاظ على مستقبلهم". وأشار الوزير المصري إلى إصدار مجلة خاصة بالمعلمين، باسم "المعلم المصري"، تحت إشراف الأكاديمية المهنية للمعلمين. وأضاف أن المجلة تهدف إلى الحديث حول ما يدور عن المعلمين، والرد على الشائعات. الكلمات المفتاحية ، مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان" ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. فصل 1070 معلماً ينتمون إلى "الإخوان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.