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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء اليوم.
وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.
"الخليج 365" تقدم التعازي لأسرة الفقيد.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".عبدالله الشريدة الهلال
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:50 PM
انتقل إلى رحمة الله عبدالله الشريدة لاعب فريق الهلال والقادسية سابقاً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية مساء اليوم.
وسبق للاعب تمثيل القادسية ثم الانتقال للهلال الذي حقق معه عدداً من البطولات.
"الخليج 365" تقدم التعازي لأسرة الفقيد.
"إنا لله وإنا إليه راجعون".
، اللاعب عبدالله الشريدة في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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