، مدير تعليم نجران يشيد بدعم حكومة خادم الحرمين للعملية التعليمية ،

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نوه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعم العملية التعليمية وتحقيق النهضة الشاملة في كل مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء لقائه القيادات التعليمية بالمنطقة والتي أكد فيها حرص الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على الأثر البالغ في قوة انطلاقة العام الدراسي الحالي، وحرص سموهما المستمر لتطوير العملية التعليمية ومواكبة رؤية المملكة 2030، مشيدًا باهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ليتمكن تعليم المنطقة من تقديم رسالة التعليم السامية لتصل إلى كل هجرة وقرية في أرجاء المنطقة.
وشدد العتيبي على كل مديري الإدارات والأقسام بتعليم نجران،على ضرورة تقديم تقارير دورية للأداء ومتابعة أثر العمل على الميدان التعليمي أولاً بأول، وأنه سوف يتابع تلك التقارير بصفة مباشرة ومستمرة لتقييم العمل ورفع مستوى الأداء، حتى يكون ناتج التعلم ذي جودة وكفاءة, مؤكدًا الحرص على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات أغلى ما يملك الإنسان، فهم عماد الأمة ومستقبل الوطن المشرق.
وحث الدكتور العتيبي كل الإدارات على خدمة المواطن وتقديم جميع الأعمال لهم، انطلاقًا من تطلعات القيادة وتوجيهات سمو أمير المنطقة، فنحن لم نأتِ إلا لخدمتهم وتذليل كل العقبات التي قد تعترض طريق أبنائنا وبناتنا، وهذا واجبي وواجب الجميع وليس لنا منة أو فضل في خدمتهم.
نجران مدير عام التعليم بنجران ملفي العتيبي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:36 PM
طالب بتقديم تقارير دورية للأداء التعليمي ومتابعة أثر العمل ميدانيًامدير تعليم نجران يشيد بدعم حكومة خادم الحرمين للعملية التعليمية
نوه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، بالرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدعم العملية التعليمية وتحقيق النهضة الشاملة في كل مناطق المملكة.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء لقائه القيادات التعليمية بالمنطقة والتي أكد فيها حرص الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وسمو نائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، على الأثر البالغ في قوة انطلاقة العام الدراسي الحالي، وحرص سموهما المستمر لتطوير العملية التعليمية ومواكبة رؤية المملكة 2030، مشيدًا باهتمام معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ليتمكن تعليم المنطقة من تقديم رسالة التعليم السامية لتصل إلى كل هجرة وقرية في أرجاء المنطقة.
وشدد العتيبي على كل مديري الإدارات والأقسام بتعليم نجران،على ضرورة تقديم تقارير دورية للأداء ومتابعة أثر العمل على الميدان التعليمي أولاً بأول، وأنه سوف يتابع تلك التقارير بصفة مباشرة ومستمرة لتقييم العمل ورفع مستوى الأداء، حتى يكون ناتج التعلم ذي جودة وكفاءة, مؤكدًا الحرص على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة مستويات أبنائنا الطلاب والطالبات أغلى ما يملك الإنسان، فهم عماد الأمة ومستقبل الوطن المشرق.
وحث الدكتور العتيبي كل الإدارات على خدمة المواطن وتقديم جميع الأعمال لهم، انطلاقًا من تطلعات القيادة وتوجيهات سمو أمير المنطقة، فنحن لم نأتِ إلا لخدمتهم وتذليل كل العقبات التي قد تعترض طريق أبنائنا وبناتنا، وهذا واجبي وواجب الجميع وليس لنا منة أو فضل في خدمتهم.
، مدير تعليم نجران يشيد بدعم حكومة خادم الحرمين للعملية التعليمية ،
المصدر : الخليج 365
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