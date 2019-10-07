، بعد تصاعد التوتر مع تركيا .. قبرص تشتري طائرات مسيرة إسرائيلية ،

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اشترت قبرص أربع طائرات إسرائيلية مسيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع القبرصية اليوم (الاثنين)، وسط توتر في شرق البحر المتوسط مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.
وذكرت الحكومة القبرصية في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن "قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في جنوب غرب الجزيرة".
وأشارت إلى أن "عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدًا جديدًا خطيرًا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".
من جهة أخرى، اعتبر موقع المعلومات "كاثيميريني سايبروس"، أن هذه الطائرات التي طلبتها نيقوسيا في ديسمبر 2018 بمبلغ 12 مليون يورو، يجب أن تسمح لنيقوسيا بتحسين مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة حيث تقوم شركات دولية كبرى باستكشافات بحثًا عن المحروقات.
وهذه الطائرات التي تسلمها الجيش القبرصي، هي الأولى من نوعها، وبين الأفضل أداءً في هذه الفئة، بحسب مصنعها الإسرائيلي "ايرونوتيكس غروب".تركيا قبرص طائرات إسرائيلية مسيرة الغاز كاثيميريني سايبروس نيقوسيا ايرونوتيكس غروب
بعد تصاعد التوتر مع تركيا .. قبرص تشتري طائرات مسيرة إسرائيليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-07
اشترت قبرص أربع طائرات إسرائيلية مسيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع القبرصية اليوم (الاثنين)، وسط توتر في شرق البحر المتوسط مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.
وذكرت الحكومة القبرصية في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن "قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في جنوب غرب الجزيرة".
وأشارت إلى أن "عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدًا جديدًا خطيرًا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".
من جهة أخرى، اعتبر موقع المعلومات "كاثيميريني سايبروس"، أن هذه الطائرات التي طلبتها نيقوسيا في ديسمبر 2018 بمبلغ 12 مليون يورو، يجب أن تسمح لنيقوسيا بتحسين مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة حيث تقوم شركات دولية كبرى باستكشافات بحثًا عن المحروقات.
وهذه الطائرات التي تسلمها الجيش القبرصي، هي الأولى من نوعها، وبين الأفضل أداءً في هذه الفئة، بحسب مصنعها الإسرائيلي "ايرونوتيكس غروب".
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:05 PM
نيقوسيا نددت بتنقيب أنقرة عن الغاز في "المتوسط"
اشترت قبرص أربع طائرات إسرائيلية مسيرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع القبرصية اليوم (الاثنين)، وسط توتر في شرق البحر المتوسط مع تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز.
وذكرت الحكومة القبرصية في بيان أوردته قناة "فرانس 24"، أن "قبرص تندد بقوة بمحاولة تركيا الجديدة القيام بعمليات تنقيب غير قانونية عن الغاز في جنوب غرب الجزيرة".
وأشارت إلى أن "عمليات التنقيب الجديدة تشكل تصعيدًا جديدًا خطيرًا للانتهاكات المتواصلة من جانب تركيا للحقوق السيادية لجمهورية قبرص".
من جهة أخرى، اعتبر موقع المعلومات "كاثيميريني سايبروس"، أن هذه الطائرات التي طلبتها نيقوسيا في ديسمبر 2018 بمبلغ 12 مليون يورو، يجب أن تسمح لنيقوسيا بتحسين مراقبة منطقتها الاقتصادية الخالصة حيث تقوم شركات دولية كبرى باستكشافات بحثًا عن المحروقات.
وهذه الطائرات التي تسلمها الجيش القبرصي، هي الأولى من نوعها، وبين الأفضل أداءً في هذه الفئة، بحسب مصنعها الإسرائيلي "ايرونوتيكس غروب".
، بعد تصاعد التوتر مع تركيا .. قبرص تشتري طائرات مسيرة إسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365
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