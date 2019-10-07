- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تشهد الطائف الآن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الليلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تنير السماء بوميضها.
وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على الوهط والوهيط، ومركز الشفا السياحي؛ وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لتلك الحالة في المواقع المذكورة. كما شهدت بعض المواقع تراكم كميات من البَرَد؛ ما يعني بدء انكسار درجات الحرارة وانخفاضها عما كانت عليه سابقًا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة ستشهدها الطائف، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول باعتبارها تشكل خطورة بالغة، وخصوصًا وقت هطول الأمطار.
07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441 09:06 PM
بعض المواقع شهدت تراكم كميات من البَرَد وانكسار درجات الحرارةالطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها
تشهد الطائف الآن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الليلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تنير السماء بوميضها.
وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على الوهط والوهيط، ومركز الشفا السياحي؛ وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لتلك الحالة في المواقع المذكورة. كما شهدت بعض المواقع تراكم كميات من البَرَد؛ ما يعني بدء انكسار درجات الحرارة وانخفاضها عما كانت عليه سابقًا.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة ستشهدها الطائف، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول باعتبارها تشكل خطورة بالغة، وخصوصًا وقت هطول الأمطار.
، الطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.