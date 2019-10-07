جسر التوحيد بجازان.. ميزانية كافية ولم يرَ النور بعدُ!

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - جازان

أكد الإعلامي محمد المواسي، من أهالي جازان، أن مشروع “جسر التوحيد” رصد 720 يومًا فقط لإنجازه، ولم ينتهِ رغم مرور 2000 يوم على بدء العمل فيه!

Advertisements

وأضاف المواسي، خلال تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن الميزانية كافية لإنشاء جسر ومعه جسر إضافي، مضيفًا أنه لا يمكن التحجج بالميزانيات في وجود 77 مليون ريال مرصودة لإنجاز الجسر.

في سياق متصل، سلط البرنامج الضوء على مطالب أهالي جازان إنجاز مشروع جسر التوحيد، بعد تعطله لأكثر من خمس سنوات.