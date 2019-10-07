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أمطار على هذه المناطق بسبب اللواقح والضخ الرطوبي لإعصار هيكا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين: إن الفرصة مواتية لهطول أمطار متفاوتة القوة على جنوب وجنوب غرب المملكة، باتجاه جازان ونجران ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وتابع الزعاق أن الضخ الرطوبي من جراء إعصار هيكا علاوة على وجود الرياح الجنوبية “اللواقح”، جعل الفرصة مهيأةً لهطول أمطار بهذه المناطق، بالإضافة إلى تمدد بساط السحب للمناطق الوسطى وحائل والجوف وتبوك والحفر.
ولفت الزعاق إلى أن الأمطار الهاطلة تدخل في حيز موسم الوسم.
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