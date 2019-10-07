فيديو.. تركي آل الشيخ يحفز السعوديات لموسم الرياض: “جاهزين يا بنات”

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف رئيس هيئة الترفيه، المستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ عن جانب من الفعاليات النسائية ضمن موسم الرياض.

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ونشر آل الشيخ عبر حسابه في تويتر مقطع فيديو يتضمن لقطات من ورش عمل ودورات تدريبية حول المكياج والموضة والأزياء والتجميل وعلق عليه بالقول: “موسم الرياض.. جاهزين يا بنات”.

ويتضمن موسم الرياض العديد من الفعاليات الخاصة بالتجميل والأزياء والموضة ضمن باقة من الفعاليات التي تناسب كافة أفراد الأسرة.

وقد انتشر المقطع الذي نشره آل الشيخ بشكل كثيف حيث حقق قرابة 250 ألف مشاهدة في غضون ساعات قليلة، فيما أظهر العديد من الفتيات مشاعر إيجابية تجاه فعاليات موسم الرياض.