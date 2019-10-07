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2019-10-07 شاهد.. لحظة اقتراب العاصفة الرملية الجدارية من جدة متابعات الخليج 365 - جدة وثق مركز طقس العرب بالفيديو لحظة اقتراب العاصمة الرملية الجدارية من مدينة جدة عصر اليوم الاثنين.







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