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فيديو.. خبير أرصاد يحذر من أقوى انقلاب خريفي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذر خبير الأرصاد والطقس حسن كراني مما وصفه بـ أقوى انقلاب خريفي مطالبًا بتحرك واسع للاستعداد لموجة أمطار غير مسبوقة.
ونشر كراني مقطع فيديو لعاصفة قوية وعلق عليه بالقول: أقوى انقلاب خريفي .. كدلالة على تغير مناخي يحمل مؤشرات لتغيّر في تأثير وكثافة كميات الأمطار والعواصف والسيول.
وتابع كراني: لكنني لا أرى ولا أسمع أي تحرك أو اجتماعات من المختصين لدراسة تغيير أو تعديل البنية التحتية.. فيجب الإيمان بالتغير المناخي وإعداد العدة له.
والمعروف أن تغير المناخ أو التغير المناخي هو أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدل حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة.
ومعدل حالة الطقس يمكن أن يشمل معدل درجات الحرارة، معدل التساقط، وحالة الرياح، فهذه التغيرات يمكن أن تحدث بسبب العمليات الديناميكية للأرض كالبراكين، أو بسبب قوى خارجية كالتغير في شدة الأشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة، ومؤخرًا بسبب نشاطات الإنسان المرتبطة بالثورة الصناعية والتطور الهائل في أساليب الحياة.
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