الإنذار المبكر : شبه انعدام الرؤية وتساقط البرد على جازان

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - جازان

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة جازان.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وجريان السيول وتمتد حتى التاسعة من مساء اليوم الاثنين.

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ولفت الإنذار المبكر إلى أن البلاغ يشمل أبو عريش، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، بيش، جازان، صبيا، فيفا، هروب.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة غدًا، لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل والحدود الشمالية.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الشرقية، في حين يؤثر الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.