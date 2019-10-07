مطالبات بترحيل متحرش تحدي الشيشة في الرياض

2019-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر العديد من المواطنين عن رضاهم بعد تحرك الجهات الأمنية بسرعة للقبض على وافدين سوريين تحرشا بعدد من الفتيات ووثقا جريمتهما في مقطع فيديو.

وطالب المواطنون بعقوبات رادعة للمتحرشين مؤكدين على أن هذا السلوك يجب أن يتم مواجهته بكل حزم حتى لا تتفشى الظاهرة في المجتمع.

ووجه المواطنون والمواطنات التحية للجهات الأمنية على جهودهم المبذولة لضمان الانضباط ومتابعة السلوكيات الدخيلة التي يتورط فيها بعض الوافدين وبعض أبناء الوطن من ضعاف النفوس.

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وطالب أحد المواطنين أن تكون عقوبة المتحرش الوافد هي خروج نهائي من المملكة وحرمانه من العودة إليها حتى يكون عبرة لغيره.

وقال مواطن آخر: “إلى متى ننتظر يطلع فيديو وبعده يتم محاسبة المتحرشين بالرغم من أن الذين يتم التحرش بهن كثيرات ولم يصور لهن فيديو.”

أما المغردة مها فطالبت بترحيل المتحرش حتى يرتدع غيره أما أخذ تعهد عليه وإطلاق سراحه لا يُنهي هذه الظاهرة مشددة على عدم التهاون في مثل هذه الجرائم.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر شابين سوريين يتحرشان ببعض الفتيات فيما اقترب واحد منهن بشكل واضح وطلب الحصول على سناب أي واحدة منهن ثم طلب منهن أن يتحدينه في شرب الشيشة الأمر الذي أثار حالة من الغضب بين المواطنين والمواطنات الذين طالبوا بالقبض عليه.

وفي وقت سابق صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شابين وافدين بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهن بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتهما، “مقيمان من الجنسية السورية في العقد الثالث من العمر” ، والقبض عليهما وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهما أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية كافة.