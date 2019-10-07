الان تتابع إمارة الباحة تنفي ما نشر عن موعد إطلاق مهرجان الباحة.. وتحذر المعلنين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض آل ركبان
نفت إمارة إمارة منطقة الباحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مانشرته إحدى مؤسسات تنظيم الاحتفالات والمهرجانات بالمنطقة عن موعد انطلاق مهرجان الباحة الربيعي بالقطاع التهامي.
وقالت في توضيحها: “إمارة منطقة الباحة ممثلة بإدارة المهرجانات والاحتفالات تنفي مانشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إعلان إحدى مؤسسات تنظيم الاحتفالات والمهرجانات عن موعد إطلاق مهرجان الباحة الربيعي بمحافظات القطاع التهامي”.
وأكدت أنه لم يسلم المهرجان لأي مؤسسة حتى تاريخه معلنة عن بدء قبول طلبات المؤسسات الراغبة في إقامة مهرجان الباحة الربيعي بمحافظات القطاع التهامي إرفاق كامل الأوراق المطلوبة مع الملف التعريفي الخاص بالمؤسسة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني [email protected]
وأضافت أن آخر موعد لقبول الطلبات يوم الخميس الموافق 24 / 10 / 2019، وحذرت من يحاول أن ينشر إعلانا دون علم الإمارة، مؤكدة أنه سيتم محاسبته وفق النظام.
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